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 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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8:37   6 Августа 2018
Россия

Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Югре

Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Югре

Об аварии, которая унесла жизни трех человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в понедельник, 6 августа.

ДТП произошло в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа воскресным вечером, 5 августа.

Водитель легкого автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение с грузовиком «Камаз».

По данным полиции, водитель легковушки и двое пассажиров скончались на месте от полученных при аварии травм.

Свидетели происшествия уточняют, что  погибли сотрудники  крупной дорожно-строительной компании. В соцсетях появились данные о том, что они направлялись домой после продолжительной вахты.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #дтп #чп #югра
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