Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Югре

Об аварии, которая унесла жизни трех человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в понедельник, 6 августа.

ДТП произошло в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа воскресным вечером, 5 августа.

Водитель легкого автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение с грузовиком «Камаз».

По данным полиции, водитель легковушки и двое пассажиров скончались на месте от полученных при аварии травм.

Свидетели происшествия уточняют, что погибли сотрудники крупной дорожно-строительной компании. В соцсетях появились данные о том, что они направлялись домой после продолжительной вахты.