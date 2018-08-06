В Турции состоялся фестиваль осетинской культуры

Международный фестиваль осетинской культуры был второй раз проведен в столице Турции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства Северной Осетии-Алании по делам национальностей.

Делегация осетинских художников, танцоров, поваров приехала из Северной и Южной Осетии в Стамбул по приглашению главы осетинской турецкой диаспоры Садреттина Кусаты.

Гости фестиваля смогли увидеть выставку картин осетинских художников. Также для посетителей провели дегустацию национальных блюд Осетии. Центральным событием фестиваля стал гала-концерт, на котором выступили североосетинский государственный академический ансамбль танца «Алан», детский ансамбль осетинского танца «Барс», ансамбль «Нартон» и другие исполнители.