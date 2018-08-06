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 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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8:31   6 Августа 2018
Весь мир

В Турции состоялся фестиваль осетинской культуры

В Турции состоялся фестиваль осетинской культуры

Международный фестиваль осетинской культуры был второй раз проведен в столице Турции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства Северной Осетии-Алании по делам национальностей.

Делегация осетинских художников, танцоров, поваров приехала из Северной и Южной Осетии в Стамбул по приглашению главы осетинской турецкой диаспоры Садреттина Кусаты.

Гости фестиваля смогли увидеть выставку картин осетинских художников. Также для посетителей провели дегустацию национальных блюд Осетии. Центральным событием фестиваля стал гала-концерт, на котором выступили североосетинский государственный академический ансамбль танца «Алан», детский ансамбль осетинского танца «Барс», ансамбль «Нартон» и другие исполнители.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #стамбул #фестиваль #северная осетия
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