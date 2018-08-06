Залитый «кровью» Кремль появился в анонсе популярного сериала «Карточный домик»

Кинокомпания Netflix опубликовала в Instagram фото Кремля, залитое «кровью». Таким образом был анонсирован новый сезон американского сериала «Карточный домик».

Всего размещено три фотографии, которые складываются в панораму Кремля. Из подписей к каждому из снимков складывается фраза: «Президенту Петрову в его затруднительном положении. Мы лгали слишком долго. Мы убийцы».

Популярный политический триллер выходит с 2013 года. Героями сериала являются несуществующие американские и зарубежные политические деятели, в том числе власти России. Часть персонажей, по мнению критиков, имеет много общего с реальными личностями.