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СК РФ: Киев препятствует расследованию убийства Стенина
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
Вооруженный мужчина напал на полицейский участок в Китае

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8:16   6 Августа 2018
Весь мир

Залитый «кровью» Кремль появился в анонсе популярного сериала «Карточный домик»

Залитый «кровью» Кремль появился в анонсе популярного сериала «Карточный домик»

Кинокомпания Netflix опубликовала в Instagram фото Кремля, залитое «кровью». Таким образом был анонсирован новый сезон американского сериала «Карточный домик».

Всего размещено три фотографии, которые складываются в панораму Кремля. Из подписей к каждому из снимков складывается фраза: «Президенту Петрову в его затруднительном положении. Мы лгали слишком долго. Мы убийцы».

Популярный политический триллер выходит с 2013 года. Героями сериала являются несуществующие американские и зарубежные политические деятели, в том числе власти России. Часть персонажей, по мнению критиков, имеет много общего с реальными личностями.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #кремль #сериал #карточный домик
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