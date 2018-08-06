СМИ: Хакер получил доступ к данным об истребителе через Tinder британской военнослужащей

Кибератаке подверглась военнослужащая королевских ВВС Британии, через приложения для знакомств хакер получил закрытые данные о покупке американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II.

Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на коммюнике британских ВВС.

Автор публикации утверждает, что через аккаунт девушки хакер связался с ее сослуживцами и получил серкетную информацию о закупке F-35.

Представитель ВВС подтвердил данную информацию. Девушка оперативно сообщила в военное ведомство о том, что ее аккаунт взломали, поэтому хакер получил лишь малую часть закрытых данных. По факту киберпреступления уже раскрыто расследование.

Правительство Великобритании намерено купить около 138 военных самолетов, стоимость одного истребителя составляет порядка 119,5 миллионов долларов.