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7:57   6 Августа 2018
Россия

Петербуржцы рассказали о мертвых утках в пруду Таврического сада

Петербуржцы рассказали о мертвых утках в пруду Таврического сада

Активисты общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» заявили о плачевном состоянии пруда в Таврическом саду Санкт-Петербурга.

В сообщении в официальной группе объединения в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что в пруду находится «цветущая» зеленая вода и плавают умершие утки.

В посте указывается, что жители уже обращались в городской  комитет по природопользованию, однако никаких действий не последовало.

Теперь петербуржцы намерены отправить запрос в комиссию по экологии Законодательного собрания.

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Автор: Олег Королев
#петербург #утки #пруд #таврический сад
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