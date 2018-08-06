Петербуржцы рассказали о мертвых утках в пруду Таврического сада

Активисты общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» заявили о плачевном состоянии пруда в Таврическом саду Санкт-Петербурга.

В сообщении в официальной группе объединения в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что в пруду находится «цветущая» зеленая вода и плавают умершие утки.

В посте указывается, что жители уже обращались в городской комитет по природопользованию, однако никаких действий не последовало.

Теперь петербуржцы намерены отправить запрос в комиссию по экологии Законодательного собрания.