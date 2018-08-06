Израильская армия задержала 13 палестинцев на Западном берегу

Израильские военные в ночь на понедельник во время патрулирования районов Западного берега реки Иордан задержали 13 палестинцев, подозреваемых в терроризме и насильственных беспорядках. Об этом рассказала пресс-служба Армии обороны Израиля.

Арест был проведен с помощью полиции, пограничников и израильской Службы общей безопасности. Арестованные подозреваемые отправлены на допрос в контрразведку.

Напомним, что отношения в палестино-израильском конфликте накалились в сентябре 2015 года. С того момента было зафиксировано более чем 300 нападений с применением холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в роли таранов. На территории Израиля и Западного берега реки Иордан погибли более 50 граждан Израиля и несколько иностранцев.