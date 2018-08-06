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7:47   6 Августа 2018
Россия

При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

На севере Петербурга при столкновении седана и грузовика пострадали два человека, сообщает региональный главк ГИБДД.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что ДТП случилось в момент, когда грузовик с подъемником для смены ламп на столбах перестраивался в крайний левый ряд.

Сначала в заднюю часть грузовика врезалась Skoda, после чего иномарка въехала в ЗИЛ. Грузовик вынесло на разделительную линию и перевернуло на бок.

Петербургский главк ГИБДД сообщает, что в результате ДТП на Выборгском шоссе с травмами средней тяжести в больницу доставлены двое человек.

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Автор: Олег Королев
#дтп #петербург #выборгское шоссе
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