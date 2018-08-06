Сын владельца сети оружейных магазинов найден мертвым в Москве

В центре Москвы нашли тело сына владельца оружейных магазинов «Кольчуга» Михаила Хубутии, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

По информации агентства, тело 26-летнего Николоза Хубутии обнаружили в одной из квартир на Малой Бронной.

Молодого человека с огнестрельным ранением головы нашла домработница. Подчеркивается, что когда уборщица пришла, дверь была закрыта изнутри.

В свою очередь московский главк СКР сообщил, что по факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.