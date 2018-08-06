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При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

 В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды

В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
В Китае успешно прошел испытание гиперзвуковой летательный аппарат

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7:18   6 Августа 2018
Россия

Сын владельца сети оружейных магазинов найден мертвым в Москве

Сын владельца сети оружейных магазинов найден мертвым в Москве

В центре Москвы нашли тело сына владельца оружейных магазинов «Кольчуга» Михаила Хубутии, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

По информации агентства, тело 26-летнего Николоза Хубутии обнаружили в одной из квартир на Малой Бронной.

Молодого человека с огнестрельным ранением головы нашла домработница. Подчеркивается, что когда уборщица пришла, дверь была закрыта изнутри.

В свою очередь московский главк СКР сообщил, что по факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.

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Автор: Олег Королев
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