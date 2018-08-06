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 В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды

В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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7:02   6 Августа 2018
Россия

Под Астраханью прошли первые боевые пуски ракет С-400

Под Астраханью прошли первые боевые пуски ракет С-400

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли первые боевые пуски ракет ЗРК С-400, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Расчеты зенитных ракетных систем соединения противовоздушной обороны успешно поразили все мишени на полигоне в Астраханской области.

Подчеркивается, что зенитчики успешно осуществили боевые пуски ракет по одной из сложнеших мишеней - «кабан», которая движется по баллистической траектории.

Проведение боевых пусков стало завершающим этапом переобучения военных округа на новые ЗРК С-400.

Зенитчики изучили материальную часть ЗРК,  порядок и основные принципы работы комплекса и теперь готовятся к погрузке и отправке техники в соединение ПВО в Хабаровском крае.

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Автор: Олег Королев
#учения #с-400 #вво
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