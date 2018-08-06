В Китае успешно прошел испытание гиперзвуковой летательный аппарат

Испытание китайского гиперзвукового летательного аппарата «Звездное небо» прошло успешно, сообщает Китайская академия аэрокосмической аэродинамики.

Испытание состоялось 3 августа на северо-западе Китая. «Волноплан» поднялся в воздух и находился в полете на протяжении десяти минут. За это время летательный аппарат продемонстрировал несколько маневров на высоте 30 километров и сел в запланированном месте.

Известно, что академия аэрокосмической аэродинамики работала над первым китайским опытным сверхзвуковым самолетом уже три года.

Газета Global Times сообщает, ссылаясь на военных специалистов из Китая, что аппарат может нести на борту ядерные боеголовки и обойти любую существующую на данный момент систему противоракетной обороны по причине высокой скорости и непредсказуемости траектории полета.