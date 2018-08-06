Google финансировала сайт для автоматических рассылок европейским политикам

Американская корпорация Google финансировала портал, который мотивировал пользователей рассылать политикам и СМИ автоматические сообщения, сообщает The Times.

«Федеральное агентство новостей» со ссылкой на газету отмечает, что данный сайт призван усилить степень общественной поддержки политиков, которые проводят выгодную Кремниевой долине политику.

В частности, сервис использовался для организации телефонных звонков депутатами Европарламента для того, чтобы те отклонили предложенный ЕС закон, вводящий более жесткие авторские права. Издание отмечает, что проект отклонили после лоббистской кампании под руководством Google и Facebook.

Во время обсуждения инициативы по авторскому праву в ЕС, евродепутаты получили десятки тысяч автоматических писем и телефонных сообщений с поддержкой позиции корпораций.

Также OpenMedia использовалась для борьбы против предложения британского политика Эмбер Радд заставить мессенджеры отказаться от сквозного шифрования для того, чтобы спецслужбы могли вычислять террористов.

В кампании против инициативы по защите авторских прав участвовали 143 тысячи человек. Google потратила на лоббирование против законопроекта 27 миллионов фунтов стерлингов, отмечает The Times.

В свою очередь в OpenMedia заявляют, что спонсоры не влияют на проводимые ею компании. Тем не менее, представители сервиса называет Google своим «платиновым донором», а работавший ранее в корпорации Джейкоб Глик сейчас занимает должность в правлении организации.