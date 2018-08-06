Мы в соц.сетях:
При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

 В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды

В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
В Китае успешно прошел испытание гиперзвуковой летательный аппарат

В Китае успешно прошел испытание гиперзвуковой летательный аппарат

 Google финансировала сайт для автоматических рассылок европейским политикам

Google финансировала сайт для автоматических рассылок европейским политикам
При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

 В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды

В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
В Китае успешно прошел испытание гиперзвуковой летательный аппарат

В Китае успешно прошел испытание гиперзвуковой летательный аппарат

 Google финансировала сайт для автоматических рассылок европейским политикам

Google финансировала сайт для автоматических рассылок европейским политикам
6:41   6 Августа 2018
Весь мир

Президент Южного Судана заключил окончательный мирный договор с повстанцами

Президент Южного Судана заключил окончательный мирный договор с повстанцами

Президент Южного Судана Салва Киир и глава повстанцев Риек Машар Тени окончательно договорились о прекращении боевых действий и разделении полномочий.

Президент заявил, что это соглашение остановит войну в стране, так как оно не было навязано внешними силами. Риек Машар Тени вернется на пост вице-президента страны.

Конфликт, переросший в гражданскую войну, продолжался в Южном Судане с 2013 года. Мирный договор уже был подписан однажды в августе 2015 года, но в июле 2016 года боевые действия между сторонами продолжились.

ООН подсчитала, что за время войны более 10 тысяч человек были убиты, более 2,2 млн человек бежали из родных мест.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#война #мирный договор #южный судан
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...