Президент Южного Судана заключил окончательный мирный договор с повстанцами

Президент Южного Судана Салва Киир и глава повстанцев Риек Машар Тени окончательно договорились о прекращении боевых действий и разделении полномочий.

Президент заявил, что это соглашение остановит войну в стране, так как оно не было навязано внешними силами. Риек Машар Тени вернется на пост вице-президента страны.

Конфликт, переросший в гражданскую войну, продолжался в Южном Судане с 2013 года. Мирный договор уже был подписан однажды в августе 2015 года, но в июле 2016 года боевые действия между сторонами продолжились.

ООН подсчитала, что за время войны более 10 тысяч человек были убиты, более 2,2 млн человек бежали из родных мест.