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При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

 В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды

В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
В Китае успешно прошел испытание гиперзвуковой летательный аппарат

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6:28   6 Августа 2018
Весь мир

США обеспокоены насилием против протестующих в Иране

США обеспокоены насилием против протестующих в Иране

В Вашингтоне обеспокоены насилием в отношении «безоружных» граждан Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

На своей странице в Twitter глава внешнеполитического ведомства США написал, что американская сторона «крайне обеспокоена» сообщениями о «насилии иранского режима».

Подчеркивается, что Вашингтон поддерживает право иранского народа на протесты против коррупции и угнетения режима. США призывают Иран уважать права жителей своей страны.

Накануне иранский президент Хасан Роухани заявил о своем согласии отчитаться перед парламентом по экономическим вопросам. Глава государства ранее признавал наличие проблем в экономике страны.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #насилие #протесты
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