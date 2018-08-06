США обеспокоены насилием против протестующих в Иране

В Вашингтоне обеспокоены насилием в отношении «безоружных» граждан Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

На своей странице в Twitter глава внешнеполитического ведомства США написал, что американская сторона «крайне обеспокоена» сообщениями о «насилии иранского режима».

Подчеркивается, что Вашингтон поддерживает право иранского народа на протесты против коррупции и угнетения режима. США призывают Иран уважать права жителей своей страны.

Накануне иранский президент Хасан Роухани заявил о своем согласии отчитаться перед парламентом по экономическим вопросам. Глава государства ранее признавал наличие проблем в экономике страны.