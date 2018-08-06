Мы в соц.сетях:
При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

 В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды

В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
В Китае успешно прошел испытание гиперзвуковой летательный аппарат

В Китае успешно прошел испытание гиперзвуковой летательный аппарат

 Google финансировала сайт для автоматических рассылок европейским политикам

Google финансировала сайт для автоматических рассылок европейским политикам
При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

 В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды

В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
В Китае успешно прошел испытание гиперзвуковой летательный аппарат

В Китае успешно прошел испытание гиперзвуковой летательный аппарат

 Google финансировала сайт для автоматических рассылок европейским политикам

Google финансировала сайт для автоматических рассылок европейским политикам
6:26   6 Августа 2018
Россия

Япония недовольна размещением истребителей Су-35С на Курилах

Япония недовольна размещением истребителей Су-35С на Курилах

Японское правительство выразило России протест относительно размещения истребителей Су-35С на острове Итуруп. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генсекретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Суга заявил, отвечая на вопросы прессы, что протест был объявлен Министерству иностранных дел России через посольство в Москве.

Ранее Япония объявила, что должна возглавить борьбу за мир без ядерного оружия. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провозгласил три главных принципа – не иметь, не производить и не размещать в своей стране ядерное оружие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #япония #курилы #су-35с #суга
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...