Япония недовольна размещением истребителей Су-35С на Курилах

Японское правительство выразило России протест относительно размещения истребителей Су-35С на острове Итуруп. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генсекретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Суга заявил, отвечая на вопросы прессы, что протест был объявлен Министерству иностранных дел России через посольство в Москве.

Ранее Япония объявила, что должна возглавить борьбу за мир без ядерного оружия. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провозгласил три главных принципа – не иметь, не производить и не размещать в своей стране ядерное оружие.