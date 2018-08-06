Минэкономразвития предлагает учитывать повышение НДС в тарифах ЖКХ

Министерство экономического развития РФ предлагает учитывать в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на два процента, сообщает газета «Известия».

Газета сообщает, что несмотря на рост суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не увеличатся, поскольку только возрастет величина налога, включенного в платеж.

В пресс-службе МЭР отмечают, что изменения налогового законодательства с 1 января следующего года существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что может привести к ухудшению их финансового состояния.