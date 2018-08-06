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При столкновении иномарки с грузовиком в Петербурге пострадали двое человек

 В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды

В Петербурге сохранилась печка-буржуйка из торпеды
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
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6:03   6 Августа 2018
Россия

Минэкономразвития предлагает учитывать повышение НДС в тарифах ЖКХ

Минэкономразвития предлагает учитывать повышение НДС в тарифах ЖКХ

Министерство экономического развития РФ предлагает учитывать в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на два процента, сообщает газета «Известия».

Газета сообщает, что несмотря на рост суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не увеличатся, поскольку только возрастет величина налога, включенного в платеж.

В пресс-службе МЭР отмечают, что изменения налогового законодательства с 1 января следующего года существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что может привести к ухудшению их финансового состояния.

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Автор: Олег Королев
#жкх #минэкономразвития #ндс
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