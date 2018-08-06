Япония должна встать во главе борьбы за мир без ядерного оружия

Япония, как единственное государство, испытавшее ужас ядерных бомбардировок, должна возглавить борьбу за полное ядерное разоружение. При этом Токио не планирует присоединяться к Конвенции ООН о запрете ядерного оружия.

Премьер Синдзо Абэ заявил об этом в своей речи на памятной церемонии в Парке Мира, приуроченной к 73-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы. Япония должна играть роль посредника в диалоге между ядерными и неядерными государствами.

Абэ огласил три ключевых принципа – не иметь, не производить и не размещать у себя ядерное оружие.

Однако Конвенция ООН о запрете ядерного оружия по-прежнему не устраивает японские власти. Тем не менее Абэ поклялся, что сделает все возможное для привлечения японской молодежи в движение за мир без ядерного оружия и его победы.

Также Абэ заявил о необходимости личного диалога с Ким Чен Ыном как единственного способа решить проблему ядерного вооружения КНДР.