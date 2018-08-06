В Испании рассказали о последствиях введения Россией продуктового эмбарго

Влияние российского продуктового эмбарго в Испании чувствуется до сих пор, сообщают РИА «Новости».

Генеральный директор Испанской федерации ассоциаций производителей-экспортеров фруктов, овощей, цветов и живых растений Fepex Хосе Мария Посанкос рассказал агентству, что Россия является таким же естественным рынком испанских производителей, как и Европа, поскольку речь идет о скоропортящихся продуктах.

По его словам, производителям удалось найти новые рынки, такие как Бразилия и Канада. Однако, им не удается заменить по объему российские: на Россию приходилось 600 тысяч тонн экспорта, ряд предприятий работали только на российский рынок.

Посанкос заявил, что за пределами Европы нет альтернативных России по размеру, разнообразию и логистике.

По его словам, наибольший ущерб был нанесен производителям фруктов, поскольку в момент введения санкций был урожай в самом разгаре.