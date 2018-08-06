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 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
Япония должна встать во главе борьбы за мир без ядерного оружия

Япония должна встать во главе борьбы за мир без ядерного оружия

В Испании рассказали о последствиях введения Россией продуктового эмбарго

В Испании рассказали о последствиях введения Россией продуктового эмбарго
5:50   6 Августа 2018
Весь мир

В Испании рассказали о последствиях введения Россией продуктового эмбарго

В Испании рассказали о последствиях введения Россией продуктового эмбарго

Влияние российского продуктового эмбарго в Испании чувствуется до сих пор, сообщают РИА «Новости».

Генеральный директор Испанской федерации ассоциаций производителей-экспортеров фруктов, овощей, цветов и живых растений Fepex Хосе Мария Посанкос рассказал агентству, что Россия является таким же естественным рынком испанских производителей, как и Европа, поскольку речь идет о скоропортящихся продуктах.

По его словам, производителям удалось найти новые рынки, такие как Бразилия и Канада. Однако, им не удается заменить по объему российские: на Россию приходилось 600 тысяч тонн экспорта, ряд предприятий работали только на российский рынок.

Посанкос заявил, что за пределами Европы нет альтернативных России по размеру, разнообразию и логистике.

По его словам, наибольший ущерб был нанесен производителям фруктов, поскольку в момент введения санкций был урожай в самом разгаре.

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Автор: Олег Королев
#россия #испания #продуктовое эмбарго
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