Синдзо Абэ заявил о необходимости личного диалога с Ким Чен Ыном

Японский премьер пояснил, что это единственный способ решить проблему ядерной программы Северной Кореи, а также вопрос с похищением граждан Японии.

Агентство Kyodo приводит слова Абэ, что диалог с Ким Чен Ыном лицом к лицу необходим. Решение двух главных вопросов станет началом новых отношений между Японией и КНДР.

Власти стали активно заявлять о необходимости учащения контактов с Северной Кореей. В частности планируется разговор между премьер-министром Синдзо Абэ и главой КНДР Ким Чен Ыном в ходе Восточного экономического форума. Мероприятие состоится в сентябре во Владивостоке.