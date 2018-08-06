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Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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5:39   6 Августа 2018
Весь мир

Синдзо Абэ заявил о необходимости личного диалога с Ким Чен Ыном

Синдзо Абэ заявил о необходимости личного диалога с Ким Чен Ыном

Японский премьер пояснил, что это единственный способ решить проблему ядерной программы Северной Кореи, а также вопрос с похищением граждан Японии.

Агентство Kyodo приводит слова Абэ, что диалог с Ким Чен Ыном лицом к лицу необходим. Решение двух главных вопросов станет началом новых отношений между Японией и КНДР.

Власти стали активно заявлять о необходимости учащения контактов с Северной Кореей. В частности планируется разговор между премьер-министром Синдзо Абэ и главой КНДР Ким Чен Ыном в ходе Восточного экономического форума. Мероприятие состоится в сентябре во Владивостоке.

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Автор: Мария Милкевич
#кндр #япония #ким чен ын #синдзо абэ #восточный экономический форум #ядерная программа
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