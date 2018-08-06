Чистая прибыль «Русала» увеличилась в два раза

Чистая прибыль алюминиевого гиганта «Русал» по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза.

Таким образом, прибыль составила 952 миллиона долларов. Скорректированная чистая прибыль увеличилась до 535 миллионов долларов, нормализированная - до 971 миллиона долларов. Выручка возросла до 4,997 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистая прибыль упала относительно предыдущего квартала на 25 процентов, до 408 миллионов долларов. Выручка опустилась до 2,253 миллиарда долларов.