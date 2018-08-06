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 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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5:07   6 Августа 2018
Весь мир

Минтранс предложил поднять финансирование ремонта дорог до половины бюджета

Минтранс предложил поднять финансирование ремонта дорог до половины бюджета

Минтранс России предложил увеличить выделяемую на содержание дорог долю средств до 50 процентов к 2024 году.

По информации «Известий», соответствующую схему зафиксировали в рабочей версии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В следующем году министерство предложило оплатить из федерального бюджета 30 процентов затрат на ремонт дорог и в последующих увеличивать долю - до 35 процентов в 2020 году, до 40 процентов в 2021 году, до 45 в 2022 году и до 50 процентов в 2024-2024 годах.

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Автор: Олег Королев
#дороги #минтранс #ремонт
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