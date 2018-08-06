Минтранс предложил поднять финансирование ремонта дорог до половины бюджета

Минтранс России предложил увеличить выделяемую на содержание дорог долю средств до 50 процентов к 2024 году.

По информации «Известий», соответствующую схему зафиксировали в рабочей версии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В следующем году министерство предложило оплатить из федерального бюджета 30 процентов затрат на ремонт дорог и в последующих увеличивать долю - до 35 процентов в 2020 году, до 40 процентов в 2021 году, до 45 в 2022 году и до 50 процентов в 2024-2024 годах.