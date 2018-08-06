Посольство РФ в США: Госдеп занимается «мегафонной дипломатией»
Посольство РФ в США прокомментировало сообщения Госдепа вызове временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова.
Ранее сообщалось, что дипломата вызвали для затребования «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую внутреннюю политику.
Диппредставительство задается вопросом о том, о каком ответе может идти речь, если самого предмета обвинений не существует.
В заявлении подчеркивается, что за последние два года российская сторона на всех возможных уровнях абсолютную несостоятельность подобных обвинений.
Посольство отмечает, что российская сторона может только высказать сожаление в связи с тем, что Госдеп скатывается к «мегафонной дипломатии». Дипломаты отметили, что внешнеполитического ведомство «подыгрывает» силам, которые раскручивают тему «российского вмешательства».