В Венесуэле рассказали подробности атаки беспилотника на Мадуро

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль рассказал о подробности атаки на президента страны Николаса Мадуро с беспилотника.

Глава МВД страны сообщил на своей странице в Twitter, что дрон облетел резидентскую трибуну, но благодаря техническим действиям почетной президентской гвардии и установке индивидуального сигнального оборудования его удалось сбить с курса.

Ревероль заявил, что речь идет о неудавшемся теракте, что делает очевидным переход террористов на новый уровень. По его словам, всего с прилегающих улиц были запущены два радиоуправляемых дрона, каждый из которых нес по килограмму взрывчатки С4. Они были способны нанести ощутимый урон в радиусе пятидесяти метров.

Венесуэльский политик Хулио Сесар Ривас опубликовал в своем микроблоге видео инцидента. В ролике видно, как беспилотный аппарат взрывается в полете.