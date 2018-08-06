Минтруд создаст программу антикоррупционного обучения для чиновников
Министерство труда разработало поправки в закон, который поспособствует утверждению типовых программ по вопросам противодействия коррупции.
Газета «Известия» сообщает, что ведомство приступило к созданию программы антикоррупционного обучения для чиновников и бизнеса. К ней также привлекут экспертов из других ведомств, а также специалистов из коммерческой сферы.
Министерство подчеркивает, что это должно повысить качество подготовки специалистов комплаенс-подразделений и общий уровень знаний в данной сфере прочих сотрудников.