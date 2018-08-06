Хакеры атаковали профиль британского пилота в Tinder, чтобы узнать о F-35

Неустановленные злоумышленники в Великобритании взломали аккаунт женщины-пилота на сайте знакомств для того, чтобы получить сведения о новейшем самолете-невидимке, сообщает The Times.

«Федеральное агентство новостей» со ссылкой на газету сообщает, что неизвестные хакеры получили доступ к аккаунту женщины-пилота в приложении Tinder. После этого от ее лица они связались с другими военными для того, чтобы собрать данные об истребителе пятого поколения F-35.

Минобороны Великобритании подтвердило факт кибератаки, при этом сообщи, что важной информации злоумышленникам получить не удалось.

В ведомстве отмечают, что данный инцидент указывает на риски, которые связаны с присутствием военнослужащих в соцсетях. Консультанты королевских ВВС в сфере безопасности отмечают, что состояние дел, а также возможности ВС Великобритании все чаще становятся целями для агентов недружественных стран.

По мнению отставного офицера Королевских ВВС Грега Бэгвилла, ВС страны имеют достаточное число правил и регуляций, касающихся поведения военнослужащих в соцсетях. Он назвал данную попытку шпионажа через Tinder очень непрофессиональной.