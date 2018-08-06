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 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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3:42   6 Августа 2018
Весь мир

Президент Гаити предложил 61-летнему нотариусу пост премьер-министра

Президент Гаити предложил 61-летнему нотариусу пост премьер-министра

Президент Гаити Жовенель Моиз проконсультировался с парламентом и выбрал на должность премьер-министра страны 61-летнего политика и нотариуса Жана Анри Сеана.

Два года назад Сеан получил 0,75 % голосов на выборах президента. Премьер-министром он станет, если его кандидатуру одобрит парламент.

Бывший премьер-министр Жак Ги Лафонтан ушел в отставку вместе с другими членами правительства по причине массовых беспорядков из-за резкого повышения цен на бензин. В ходе протестов погибли как минимум семь человек. Правительству пришлось отказаться от повышения цен.

Однако ситуация на Гаити по-прежнему напряженная. Оппозиция настаивает на том, чтобы президент распустил парламент и покинул пост.

Напомним, что Гаити – беднейшая страна западного полушария.

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Автор: Мария Милкевич
#беспорядки #гаити #моиз #сеан
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