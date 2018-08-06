Мы в соц.сетях:
Минтруд создаст программу антикоррупционного обучения для чиновников

Минтруд создаст программу антикоррупционного обучения для чиновников

 Фармацевтические компании придумали, как сократить импорт лекарств

Фармацевтические компании придумали, как сократить импорт лекарств
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
В Венесуэле рассказали подробности атаки беспилотника на Мадуро

В Венесуэле рассказали подробности атаки беспилотника на Мадуро

 Хакеры атаковали профиль британского пилота в Tinder, чтобы узнать о F-35

Хакеры атаковали профиль британского пилота в Tinder, чтобы узнать о F-35
Минтруд создаст программу антикоррупционного обучения для чиновников

Минтруд создаст программу антикоррупционного обучения для чиновников

 Фармацевтические компании придумали, как сократить импорт лекарств

Фармацевтические компании придумали, как сократить импорт лекарств
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
В Венесуэле рассказали подробности атаки беспилотника на Мадуро

В Венесуэле рассказали подробности атаки беспилотника на Мадуро

 Хакеры атаковали профиль британского пилота в Tinder, чтобы узнать о F-35

Хакеры атаковали профиль британского пилота в Tinder, чтобы узнать о F-35
3:16   6 Августа 2018
Весь мир

Австрийские СМИ рассказали о «кошмарном сценарии» для США в Сирии

Австрийские СМИ рассказали о «кошмарном сценарии» для США в Сирии

Участие Китая в антитеррористической операции в Сирии стало бы кошмаром для США, пишет австрийское издание Contra Magazin.

В материале статьи приводятся слова китайского посла в Дамаске Ци Цяньцзиня, который ранее уже заявлял о намерении Пекина оказывать больше помощи Сирии.

Подчеркивается, что на данный момент в сирийской провинции Идлиб действуют прибывшие из Китая радикальные исламисты, связанные с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ) и «поддерживаемые США и странами Персидского залива». 

Издание отмечает, что Пекин заинтересован в уничтожении тысяч уйгурских террористов, уезжавших в последние годы из Китая в Сирию.

Издание пишет, что что есть кроме России и Ирана в регионе начнет действовать Китай, то вскоре правительство Сирии вернет контроль над всей территорией страны. Это станет «кошмарным сценарием» для Вашингтона и арабских стран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #сирия #китай
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...