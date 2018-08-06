Австрийские СМИ рассказали о «кошмарном сценарии» для США в Сирии

Участие Китая в антитеррористической операции в Сирии стало бы кошмаром для США, пишет австрийское издание Contra Magazin.

В материале статьи приводятся слова китайского посла в Дамаске Ци Цяньцзиня, который ранее уже заявлял о намерении Пекина оказывать больше помощи Сирии.

Подчеркивается, что на данный момент в сирийской провинции Идлиб действуют прибывшие из Китая радикальные исламисты, связанные с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ) и «поддерживаемые США и странами Персидского залива».

Издание отмечает, что Пекин заинтересован в уничтожении тысяч уйгурских террористов, уезжавших в последние годы из Китая в Сирию.

Издание пишет, что что есть кроме России и Ирана в регионе начнет действовать Китай, то вскоре правительство Сирии вернет контроль над всей территорией страны. Это станет «кошмарным сценарием» для Вашингтона и арабских стран.