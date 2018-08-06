Помпео заявил о неукоснительном соблюдении антииранских санкций
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции против Тегерана будут соблюдаться неукоснительно. Он сообщил об этом прессе, находясь на борту самолета, летящего из Сингапура в Вашингтон.
Помпео отметил, что сотрудничество администрации Трампа с Ираном возможно, но будут необходимы серьезные изменения со стороны иранских властей.
Ранее Помпео заявил, что Иран является «крупнейшим государственным спонсором терроризма».
Вице-спикер парламента Ирана Али Мотахари ответил на заявления Помпео, что нынешняя ситуация совершенно не подходит для переговоров с США и сама их идея оскорбительна для страны.