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Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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3:08   6 Августа 2018
Весь мир

Помпео заявил о неукоснительном соблюдении антииранских санкций

Помпео заявил о неукоснительном соблюдении антииранских санкций

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции против Тегерана будут соблюдаться неукоснительно. Он сообщил об этом прессе, находясь на борту самолета, летящего из Сингапура в Вашингтон.

Помпео отметил, что сотрудничество администрации Трампа с Ираном возможно, но будут необходимы серьезные изменения со стороны иранских властей.

Ранее Помпео заявил, что Иран является «крупнейшим государственным спонсором терроризма».

Вице-спикер парламента Ирана Али Мотахари ответил на заявления Помпео, что нынешняя ситуация совершенно не подходит для переговоров с США и сама их идея оскорбительна для страны.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #санкции #иран #переговоры #помпео
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