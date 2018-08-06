Власти США примут дополнительные меры против кибератак

Белый дом прорабатывает дополнительные меры, нацеленные на противодействия кибератакам на важные инфраструктуры США.

Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщает, что данные меры затронут только «оппонентов», а не гражданских лиц. Издание подчеркивает, что в числе мер по борьбе с хакерами числятся санкции и задержания.

Предполагается, что атаки могут совершать хакеры при поддержке КНДР, Китая, Ирана и России.

В конце июля в министерстве внутренней безопасности США заявили о якобы полученном «российскими хакерами» доступе к энергетическим сетям США.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в хакерских атаках по всему миру. Официальные лица опровергают данные обвинения.