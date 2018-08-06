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Фармацевтические компании придумали, как сократить импорт лекарств
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
В Венесуэле рассказали подробности атаки беспилотника на Мадуро

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Хакеры атаковали профиль британского пилота в Tinder, чтобы узнать о F-35
2:56   6 Августа 2018
Весь мир

Власти США примут дополнительные меры против кибератак

Власти США примут дополнительные меры против кибератак

Белый дом прорабатывает дополнительные меры, нацеленные на противодействия кибератакам на важные инфраструктуры США.

Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщает, что данные меры затронут только «оппонентов», а не гражданских лиц. Издание подчеркивает, что в числе мер по борьбе с хакерами числятся санкции и задержания.

Предполагается, что атаки могут совершать хакеры при поддержке КНДР, Китая, Ирана и России.

В конце июля в министерстве внутренней безопасности США заявили о якобы полученном «российскими хакерами» доступе к энергетическим сетям США.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в хакерских атаках по всему миру. Официальные лица опровергают данные обвинения.

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Автор: Олег Королев
#сша #белый дом #хакеры #кибератаки
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