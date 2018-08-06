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2:39   6 Августа 2018
Весь мир

Трамп: Природоохранное законодательство США мешает борьбе с пожарами

Трамп: Природоохранное законодательство США мешает борьбе с пожарами

Плохое природоохранное законодательство США приводит к распространению пожаров на севере штата Калифорния, заявил американский лидер Дональд Трамп.

На своей странице в Twitter президент США сообщил, что из-за природоохранного законодательства не удается эффективно использовать большое количество воды, к которой есть беспрепятственный доступ. Также он отметил необходимость вырубки деревьев, которая позволит остановить распространение огня.

На данный момент в Калифорнии действуют 16 природных пожаров, которые охватывают площадь 1,8 тысячи квадратных метров. Борьбой с огнем заняты 14 тысяч пожар. Наиболее крупный пожар зафиксирован в округе Шаста, его площадь составляет 573,9 квадратных метров.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #пожары #калифорния
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