Трамп: Природоохранное законодательство США мешает борьбе с пожарами

Плохое природоохранное законодательство США приводит к распространению пожаров на севере штата Калифорния, заявил американский лидер Дональд Трамп.

На своей странице в Twitter президент США сообщил, что из-за природоохранного законодательства не удается эффективно использовать большое количество воды, к которой есть беспрепятственный доступ. Также он отметил необходимость вырубки деревьев, которая позволит остановить распространение огня.

На данный момент в Калифорнии действуют 16 природных пожаров, которые охватывают площадь 1,8 тысячи квадратных метров. Борьбой с огнем заняты 14 тысяч пожар. Наиболее крупный пожар зафиксирован в округе Шаста, его площадь составляет 573,9 квадратных метров.