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2:55   6 Августа 2018
Россия

Фармацевтические компании придумали, как сократить импорт лекарств

Фармацевтические компании придумали, как сократить импорт лекарств

Фармацевты считают, что эффективно сократить объем импорта можно посредством ограничений или даже запрета на участие зарубежных фирм в госзакупках.

Такого мнения придерживаются 63 % компаний. Данные получены на основе опроса 52 российских и зарубежных производителей оригинальных лекарств и аналогов.

В прошлом году основным способом было предоставление иностранным компаниям преимуществ при размещении производства на территории РФ. Теперь участники фармацевтического рынка считают, что власти недоработали эту идею.

Эффективным признано правило «третий лишний». Заграничные лекарственные препараты отстраняются от торгов, если есть заявки на поставку как минимум двух лекарств, произведенных в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #лекарства #госзакупки
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