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 Саудовская Аравия заморозила торговые транзакции с Канадой

Саудовская Аравия заморозила торговые транзакции с Канадой
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День траура по погибшим при крушении Ми-8 объявлен в Красноярском крае
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
Трамп: Природоохранное законодательство США мешает борьбе с пожарами

Трамп: Природоохранное законодательство США мешает борьбе с пожарами

 Саудовская Аравия заморозила торговые транзакции с Канадой

Саудовская Аравия заморозила торговые транзакции с Канадой
2:27   6 Августа 2018
Весь мир

Саудовская Аравия заморозила торговые транзакции с Канадой

Саудовская Аравия заморозила торговые транзакции с Канадой

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии объявила о замораживании новых транзакций с Канадой.

Агентство печати страны сообщило о заморозке всех торговых и инвестиционных транзакций.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел страны отзывает посла в Оттаве для проведения консультаций и дает сутки послу Канады, чтобы покинуть Саудовскую Аравию.

Подчеркивается, что королевство оставляет за собой право предпринимать дальнейшие действия.

В четверг министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила о встревоженности сведениями о том,  что в Саудовской Аравии заключили пож стражу правозащитницу Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави. Она призвала освободить обоих активистов.

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Автор: Олег Королев
#канада #саудовская аравия
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