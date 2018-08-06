Саудовская Аравия заморозила торговые транзакции с Канадой

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии объявила о замораживании новых транзакций с Канадой.

Агентство печати страны сообщило о заморозке всех торговых и инвестиционных транзакций.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел страны отзывает посла в Оттаве для проведения консультаций и дает сутки послу Канады, чтобы покинуть Саудовскую Аравию.

Подчеркивается, что королевство оставляет за собой право предпринимать дальнейшие действия.

В четверг министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила о встревоженности сведениями о том, что в Саудовской Аравии заключили пож стражу правозащитницу Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави. Она призвала освободить обоих активистов.