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День траура по погибшим при крушении Ми-8 объявлен в Красноярском крае
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Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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2:21   6 Августа 2018
Весь мир

Во время ремонта дороги найдена новая статуя сфинкса

Во время ремонта дороги найдена новая статуя сфинкса

Египетские рабочие в Луксоре обнаружили новую статую сфинкса, рассказал глава управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз.

Археологическая находка была сделана во время дорожного ремонта. Статуя похожа на крупнейшего в мире сфинкса в Гизе. Доставать сооружение из земли пока не будут, чтобы не разрушить его из-за резких изменений климата.

Известно, что слово сфинкс обозначает «отец страха». историки считают, что каждый новый фараон приказывал переделывать голову статуи, добиваясь сходства с собственным лицом.

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Автор: Мария Милкевич
#египет #археология #сфинкс
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