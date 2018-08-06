Во время ремонта дороги найдена новая статуя сфинкса

Египетские рабочие в Луксоре обнаружили новую статую сфинкса, рассказал глава управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз.

Археологическая находка была сделана во время дорожного ремонта. Статуя похожа на крупнейшего в мире сфинкса в Гизе. Доставать сооружение из земли пока не будут, чтобы не разрушить его из-за резких изменений климата.

Известно, что слово сфинкс обозначает «отец страха». историки считают, что каждый новый фараон приказывал переделывать голову статуи, добиваясь сходства с собственным лицом.