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Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
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1:59   6 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия использует Крымский мост и ВМС в Азовском море для того, чтобы «отбить желание» у владельцев кораблей заходить в украинские порты Бердянска и Мариуполя.

По его словам, в связи с этим порты испытывают ряд определенных проблем. В частности, корабли стали заходить в Мариуполь и Бердянск на десять процентов реже.

Омелян заявляет, что данная цифра является существенной, поскольку речь идет о сотнях миллионов гривен убытков. По его словам, они могут быть в разы выше, если учитывать убытки судовладельцев и не забывать про социально-экономический эффект. 

Министр заявил, что действия России якобы направлены на «дестабилизацию» ситуации на Украине. Он отметил, что Киев рассчитывает на помощь «антироссийской коалиции» в данном вопросе и призывает партнеров к аналогичным мерам против черноморских портов.

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Автор: Олег Королев
#россия #украина #черное море #порты
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