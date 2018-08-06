Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия использует Крымский мост и ВМС в Азовском море для того, чтобы «отбить желание» у владельцев кораблей заходить в украинские порты Бердянска и Мариуполя.

По его словам, в связи с этим порты испытывают ряд определенных проблем. В частности, корабли стали заходить в Мариуполь и Бердянск на десять процентов реже.

Омелян заявляет, что данная цифра является существенной, поскольку речь идет о сотнях миллионов гривен убытков. По его словам, они могут быть в разы выше, если учитывать убытки судовладельцев и не забывать про социально-экономический эффект.

Министр заявил, что действия России якобы направлены на «дестабилизацию» ситуации на Украине. Он отметил, что Киев рассчитывает на помощь «антироссийской коалиции» в данном вопросе и призывает партнеров к аналогичным мерам против черноморских портов.