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1:36   6 Августа 2018
Весь мир

Эксперт: Убийство российских журналистов в ЦАР могло быть провокацией

Эксперт: Убийство российских журналистов в ЦАР могло быть провокацией

Убитые в Центральноафриканской республике журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко собирались снимать золотые прииски Ндассима, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Принадлежащий олигарху Михаилу Ходорковскому Центр управления расследования (ЦУР) заявлял, что идея изучать данную территорию появилась после того, что в середине июля ЦАР якобы договорилась заниматься разработкой данного месторождения вместе с Россией.

ФАН отмечает, что данные сведения изначально изначально были сомнительными, поскольку прииски находятся в труднодоступной и контролируемой боевиками местности. Местные журналисты выяснили, что рудник Ндассима в префектуре Уака является частью проекта Passendro Gold, оператором которого выступает центральноафриканская компания Aurafrique, которая является дочерним предприятием канадской AXMIN Inc. 

Министр шахт и геологии ЦАР инициировал осмотрел территории с воздуха, который подтвердил, что добыча в промышленном масштабе на данном участке не ведется. Инфраструктурой лагеря старателей используется несколькими десятками жителей.

В интервью ФАН политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик выразил сожаление, что трое россиян стали жертвами инцидента, которого можно было избежать, если бы они отправились в республику с официальным визитом, а также обратились за содействием и охраной к властям ЦАР и посольству РФ.

По мнению эксперта, сообщения СМИ о гибели журналистов были ангажированы структурами Ходорковского, которые сейчас «кричат громче всех» о якобы политических мотивах убийства. Соловейчик предположил, что те, кто отправляли трех граждан РФ в командировку в ЦАР, рассчитывали на трагический финал поездки, который затем планировалось использовать в своих целях.

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Автор: Олег Королев
#ходорковский #цар #ндассима
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