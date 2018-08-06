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 День траура по погибшим при крушении Ми-8 объявлен в Красноярском крае

День траура по погибшим при крушении Ми-8 объявлен в Красноярском крае
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1:16   6 Августа 2018
Россия

День траура по погибшим при крушении Ми-8 объявлен в Красноярском крае

День траура по погибшим при крушении Ми-8 объявлен в Красноярском крае

Понедельник объявлен днем траура по погибшим в крушении вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» разбился в минувшую субботу. Находившие на борту три человека и 15 пассажиров погибли. В их числе - работники «РН-Ванкор» (дочернее общество «Роснефти») и подрядных организаций. 

В сообщении отмечается, что временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 6 августа днем траура. Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и прочим организациям предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.

Усс поручил властям региона, Туруханского района и федеральными органами исполнительной власти организовать работу по ликвидации последствий катастрофы и организации помощь членам семей погибших.

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Автор: Олег Королев
#траур #ми-8 #красноярский край #крушение вертолета
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