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 День траура по погибшим при крушении Ми-8 объявлен в Красноярском крае

День траура по погибшим при крушении Ми-8 объявлен в Красноярском крае
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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0:59   6 Августа 2018
Россия

После гибели трех детей при купании под Смоленском возбуждено дело

После гибели трех детей при купании под Смоленском возбуждено дело

После гибели детей во время купании в реке Западная Двина возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по Смоленской области.

Региональный главк МЧС в воскресенье сообщал, что в городе Велиж утонули дети. Водолазы подняли их тела со дна реки.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи изучат условия проживания и воспитания детей в семье.

По предварительным данным следователей, два брата и девочка днем пятого августа самостоятельно ушли купаться.

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Автор: Олег Королев
#дети #гибель #смоленск #купание
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