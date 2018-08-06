После гибели трех детей при купании под Смоленском возбуждено дело

После гибели детей во время купании в реке Западная Двина возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по Смоленской области.

Региональный главк МЧС в воскресенье сообщал, что в городе Велиж утонули дети. Водолазы подняли их тела со дна реки.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи изучат условия проживания и воспитания детей в семье.

По предварительным данным следователей, два брата и девочка днем пятого августа самостоятельно ушли купаться.