Мы в соц.сетях:
Сигал назвал честью назначение на должность спецпредставителя МИД РФ

Сигал назвал честью назначение на должность спецпредставителя МИД РФ

 День траура по погибшим при крушении Ми-8 объявлен в Красноярском крае

День траура по погибшим при крушении Ми-8 объявлен в Красноярском крае
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
Трамп: Природоохранное законодательство США мешает борьбе с пожарами

Трамп: Природоохранное законодательство США мешает борьбе с пожарами

 Саудовская Аравия заморозила торговые транзакции с Канадой

Саудовская Аравия заморозила торговые транзакции с Канадой
Сигал назвал честью назначение на должность спецпредставителя МИД РФ

Сигал назвал честью назначение на должность спецпредставителя МИД РФ

 День траура по погибшим при крушении Ми-8 объявлен в Красноярском крае

День траура по погибшим при крушении Ми-8 объявлен в Красноярском крае
Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
Трамп: Природоохранное законодательство США мешает борьбе с пожарами

Трамп: Природоохранное законодательство США мешает борьбе с пожарами

 Саудовская Аравия заморозила торговые транзакции с Канадой

Саудовская Аравия заморозила торговые транзакции с Канадой
1:07   6 Августа 2018
Россия

Суд подтвердил, что Петербургский университет профсоюзов нарушал права учащихся

Суд подтвердил, что Петербургский университет профсоюзов нарушал права учащихся

Верховный суд признал, что Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов нарушал права студентов. Типовой договор вуза был признан незаконным.

Два года назад студент Артур Терентьев подал жалобу в Роспотребнадзор на вузовский договор, согласно которому отчисленный студент не мог вернуть средства, заплаченные за последующий год учебы.

Документ был признан несоответствующим Гражданскому кодексу России и ущемляющим права студентов.

Университетские юристы не смогли оспорить данное решение ни в трех арбитражных судах, ни в Верховном.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #роспотребнадзор #верховный суд #терентьев #санкт-петербургский гуманитарный университет профсоюзов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...