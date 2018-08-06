Суд подтвердил, что Петербургский университет профсоюзов нарушал права учащихся

Верховный суд признал, что Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов нарушал права студентов. Типовой договор вуза был признан незаконным.

Два года назад студент Артур Терентьев подал жалобу в Роспотребнадзор на вузовский договор, согласно которому отчисленный студент не мог вернуть средства, заплаченные за последующий год учебы.

Документ был признан несоответствующим Гражданскому кодексу России и ущемляющим права студентов.

Университетские юристы не смогли оспорить данное решение ни в трех арбитражных судах, ни в Верховном.