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0:41   6 Августа 2018
Весь мир

Пять человек погибли при падении самолета на парковку в штате Калифорния

Пять человек погибли при падении самолета на парковку в штате Калифорния

По меньшей мере пять человек погибли при крушении легкомоторного воздушного судна в американском городе Санта-Ана, сообщает Associated Press.

Авиакатастрофа произошла на юге Калифорнии. Согласно данным пожарной службы, в момент аварии самолет направлялся в аэропорт.

В результате крушения никто из находящихся на автомобильной парковке людей не пострадал. О жертвах среди пассажиров воздушного судна не сообщается.

В минувшее воскресенье в Швейцарских Альпах самолет времен Второй мировой войны Junkers JU 52, следовавший из Локарно в Дюбендорф, разбился на склоне горы Пиц. Погибли три члена экипажа и 17 пассажиров.

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Автор: Олег Королев
#сша #крушение самолета #калифония
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