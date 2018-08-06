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0:20   6 Августа 2018
Россия

Синоптики прогнозируют в Москве резкие перепады температуры

Синоптики прогнозируют в Москве резкие перепады температуры

Жителей столичного региона ожидает «температурная пила», сообщает погодный центр «Фобос».

Данный термин обозначает резкие перепады температуры воздуха. В частности, в понедельник ожидается от плюс 26 до плюс 28 градусов, тогда как во вторник прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными ливнями, грозами, порывистым ветром и снижением температуры.

Во второй день недели температура в Москве не превысит 22 градуса. В ночь на среду столбик термометра опустится до 11 градусов.

В четверг и пятницу ожидается теплая солнечная погода. По мнению синоптиков, в эти дни осадки маловероятны, температура повысится.

На выходных прогнозируется очередной похолодание. Температура вновь начнет опускаться, возможны дожди.

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Автор: Олег Королев
#москва #прогноз погоды
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