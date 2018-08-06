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 Замглавы ЦБ Ирана обвинен в спекуляциях на валютном рынке

Замглавы ЦБ Ирана обвинен в спекуляциях на валютном рынке
После гибели трех детей при купании под Смоленском возбуждено дело

После гибели трех детей при купании под Смоленском возбуждено дело

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ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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 Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

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Пять человек погибли при падении самолета на парковку в штате Калифорния

Пять человек погибли при падении самолета на парковку в штате Калифорния

 Замглавы ЦБ Ирана обвинен в спекуляциях на валютном рынке

Замглавы ЦБ Ирана обвинен в спекуляциях на валютном рынке
0:33   6 Августа 2018
Весь мир

Замглавы ЦБ Ирана обвинен в спекуляциях на валютном рынке

Замглавы ЦБ Ирана обвинен в спекуляциях на валютном рынке

Замглавы Центробанка Ирана Ахмад Арагчи арестован по обвинению в спекуляциях. Агентство France-Presse сообщает, что также задержаны еще четыре подозреваемых.

Ранее глава ЦБ Абдольнасер Хеммати отстранил Арагчи с его поста.

Этой весной в Иране начался валютный кризис, национальная валюта упала в цене. В настоящее время на черном рынке дают 120 тысяч риалов за один доллар США. Еще два месяца назад курс составлял 65 тысяч риалов за доллар.

Это вызвало повышение инфляции в стране и рост цен на топливо и товары народного потребления.

На прошлой неделе в городе Исфахан люди стали протестовать против правительства из-за роста цен и увеличения объема безработицы.

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Автор: Мария Милкевич
#иран #кризис #арагчи
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