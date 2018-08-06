Замглавы ЦБ Ирана обвинен в спекуляциях на валютном рынке

Замглавы Центробанка Ирана Ахмад Арагчи арестован по обвинению в спекуляциях. Агентство France-Presse сообщает, что также задержаны еще четыре подозреваемых.

Ранее глава ЦБ Абдольнасер Хеммати отстранил Арагчи с его поста.

Этой весной в Иране начался валютный кризис, национальная валюта упала в цене. В настоящее время на черном рынке дают 120 тысяч риалов за один доллар США. Еще два месяца назад курс составлял 65 тысяч риалов за доллар.

Это вызвало повышение инфляции в стране и рост цен на топливо и товары народного потребления.

На прошлой неделе в городе Исфахан люди стали протестовать против правительства из-за роста цен и увеличения объема безработицы.