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ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

 Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

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0:00   6 Августа 2018
Весь мир

Американские республиканцы недовольны действием антироссийских санкций

Американские республиканцы недовольны действием антироссийских санкций

Многие республиканцы не в восторге от идеи ужесточения санкций против России. Об этом сенаторы заявили в интервью изданию The Hill.

Председатель комитета по иностранным делам Роберт Коркер отметил, что несмотря на санкции до настоящего времени ситуация не изменилась. Политик больше не уверен, что конгресс решится ужесточать санкции.

Все хотят, чтобы Россия не вмешивалась в американские выборы, но не знают, как достичь этого. Сенатор Майк Раундс отметил, что законодатели находятся в поисках подходящей тактики.

Глава банковского комитета американского Сената Майк Крапо и конгрессмен Тим Скотт также не уверены в необходимости санкций и заявляют, что нужно искать другие варианты.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #санкции #республиканцы #сенат
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