Трамп дает КНДР урок «открытых дверей»

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент США показывает Ким Чен Ыну мастер-класс «как держать двери открытыми».

Болтон добавил, что если КНДР не сможет пройти в эти двери, никто в мире не осудит Трампа за то, что он недостаточно широко распахнул их. Слова прозвучали в интервью телеканалу Fox News.

Ранее политолог РАН Константин Блохин заявил, что проблема в отношениях между Северной Кореей и США не решена и никаких разговоров об успехе в этом вопросе быть не может.