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После гибели трех детей при купании под Смоленском возбуждено дело

После гибели трех детей при купании под Смоленском возбуждено дело

 Синоптики прогнозируют в Москве резкие перепады температуры

Синоптики прогнозируют в Москве резкие перепады температуры
ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

 Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО
Пять человек погибли при падении самолета на парковку в штате Калифорния

Пять человек погибли при падении самолета на парковку в штате Калифорния

 Замглавы ЦБ Ирана обвинен в спекуляциях на валютном рынке

Замглавы ЦБ Ирана обвинен в спекуляциях на валютном рынке
23:28   5 Августа 2018
Весь мир

Трамп дает КНДР урок «открытых дверей»

Трамп дает КНДР урок «открытых дверей»

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент США показывает Ким Чен Ыну мастер-класс «как держать двери открытыми».

Болтон добавил, что если КНДР не сможет пройти в эти двери, никто в мире не осудит Трампа за то, что он недостаточно широко распахнул их. Слова прозвучали в интервью телеканалу Fox News.

Ранее политолог РАН Константин Блохин заявил, что проблема в отношениях между Северной Кореей и США не решена и никаких разговоров об успехе в этом вопросе быть не может.

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Автор: Мария Милкевич
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