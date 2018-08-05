Мы в соц.сетях:
После гибели трех детей при купании под Смоленском возбуждено дело

После гибели трех детей при купании под Смоленском возбуждено дело

 Синоптики прогнозируют в Москве резкие перепады температуры

Синоптики прогнозируют в Москве резкие перепады температуры
ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

 Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО
Пять человек погибли при падении самолета на парковку в штате Калифорния

Пять человек погибли при падении самолета на парковку в штате Калифорния

 Замглавы ЦБ Ирана обвинен в спекуляциях на валютном рынке

Замглавы ЦБ Ирана обвинен в спекуляциях на валютном рынке
После гибели трех детей при купании под Смоленском возбуждено дело

После гибели трех детей при купании под Смоленском возбуждено дело

 Синоптики прогнозируют в Москве резкие перепады температуры

Синоптики прогнозируют в Москве резкие перепады температуры
ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

 Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО
Пять человек погибли при падении самолета на парковку в штате Калифорния

Пять человек погибли при падении самолета на парковку в штате Калифорния

 Замглавы ЦБ Ирана обвинен в спекуляциях на валютном рынке

Замглавы ЦБ Ирана обвинен в спекуляциях на валютном рынке
23:06   5 Августа 2018
Россия

Кадыров предложил Сирии перенять опыт Чечни по борьбе с терроризмом

Кадыров предложил Сирии перенять опыт Чечни по борьбе с терроризмом

Президент Чечни Кадыров заявил, что Сирии было бы полезно использовать опыт Чечни по противодействию терроризму.

Он написал в Telegram, что правительство Асада явно решило взять страну под контроль, а для этого необходимо освободить Идлиб от террористов. Властям Чечни известно, что дать террористам передышку – означает позволить им укрепить свои позиции, поэтому действовать надо быстро и решительно.

Кадыров подчеркнул, что оглядываться на Запад нет смысла, это отрицательно влияет на борьбу с терроризмом. Если бы Россия обращала внимание Запад, чеченская проблема так и не была бы решена.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сирия #кадыров #чечня
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...