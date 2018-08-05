Кадыров предложил Сирии перенять опыт Чечни по борьбе с терроризмом

Президент Чечни Кадыров заявил, что Сирии было бы полезно использовать опыт Чечни по противодействию терроризму.

Он написал в Telegram, что правительство Асада явно решило взять страну под контроль, а для этого необходимо освободить Идлиб от террористов. Властям Чечни известно, что дать террористам передышку – означает позволить им укрепить свои позиции, поэтому действовать надо быстро и решительно.

Кадыров подчеркнул, что оглядываться на Запад нет смысла, это отрицательно влияет на борьбу с терроризмом. Если бы Россия обращала внимание Запад, чеченская проблема так и не была бы решена.