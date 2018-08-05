О попытках демократов опротестовать кандидатуру действующего президента США Дональда Трампа и влиянии чиновников на выборный процесс 2016 года в пользу лидера Демпартии Хиллари Клинтон рассказала старший советник главы Белого дома Келлиэнн Конуэй.

В интервью для телекомпании CBS она отметила, что американский лидер разочарован работой правоохранительных органов США, которые игнорируют нарушения представителей властей, которые стремились привести Клинтон к победе на президентских выборах.

По ее мнению, у президента есть поводы для возмущения и непонимания ситуации. Она напомнила о ряде лиц, которые могут быть причастны к подтасовке данных в пользу проигравшей Хиллари. Например, до сих пор остаются непроверенными чета Ора, Брюс Ора ранее был высокопоставленным сотрудником Минюста США, а его супруга работала вашингтонской компании Fusion GPS. Именно эта контора выпустила «досье Кристофера Стила», в котором якобы содержался компромат на Трампа. Позже Ора понизили за сокрытие связи со Стилом, однако детально эту линию не изучили.

Также подозрения вызывает бывший руководитель демократического большинства в Сенате Конгресса США Гэри Рида. По словам Конуэй, он мог оказывать давление при выборном процессе и пытаться вывести к победе именно Клинтон. Когда стали известны результаты и выяснилось, что президентом стал Трамп, до его принятии присяги Рид порядка 12 раз склонял правительство опротестовать кандидатуру действующего президента и предлагал к рассмотрению собственное досье против Трампа. Старший советник подчеркнула, что замалчивание и отсутствие расследования неправомерных действий, которые были со стороны проигравшей вызывают раздражение.

При этом Трамп не сомневается в отсутствии «вмешательства России» в выборы. Она отметила, что также об этом говорят результаты проверки разведки США. При полном игнорировании действий со стороны демократов, в США до сих пор открыто дело о мнимом влиянии Москвы на президентские выборы, которые состоялись два года назад. Расследование возглавляет спецпрокурор Мюллер, который за год работы ни разу не представил доказательств вменяемых Кремлю обвинений. Сам Трамп предпочитает называть деятельность Мюллера охотой на ведьм.

Россия неоднократно обвинения отрицала. Президент РФ Владимир Путин причиной бездоказательных обвинений и пустого расследования называет внутриполитические конфликты в правительстве США.