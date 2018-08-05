Мы в соц.сетях:
Кадыров предложил Сирии перенять опыт Чечни по борьбе с терроризмом

Кадыров предложил Сирии перенять опыт Чечни по борьбе с терроризмом

 Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Краснодарском крае
ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

 Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО
Трамп и сенатор от Калифорнии обменялись упреками из-за «российского вмешательства»

Трамп и сенатор от Калифорнии обменялись упреками из-за «российского вмешательства»

 Белый дом призвал расследовать попытки влияния на итоги выборов в пользу Клинтон

Белый дом призвал расследовать попытки влияния на итоги выборов в пользу Клинтон
Кадыров предложил Сирии перенять опыт Чечни по борьбе с терроризмом

Кадыров предложил Сирии перенять опыт Чечни по борьбе с терроризмом

 Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Краснодарском крае
ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

 Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО

Порошенко рассказал о пользе спортивной рыбалки для ветеранов АТО
Трамп и сенатор от Калифорнии обменялись упреками из-за «российского вмешательства»

Трамп и сенатор от Калифорнии обменялись упреками из-за «российского вмешательства»

 Белый дом призвал расследовать попытки влияния на итоги выборов в пользу Клинтон

Белый дом призвал расследовать попытки влияния на итоги выборов в пользу Клинтон
22:53   5 Августа 2018
Весь мир

Трамп и сенатор от Калифорнии обменялись упреками из-за «российского вмешательства»

Трамп и сенатор от Калифорнии обменялись упреками из-за «российского вмешательства»

Трамп и сенатор от штата Калифорния Дайана Файнстайн обменялись упреками из-за мнимого вмешательства РФ в американские выборы. Президент упрекнул сенатора в том, что у нее работал шпион из КНР.

На митинге в Огайо президент заявил, что симпатизирует Файнстайн, но ей, как специалисту по расследованию российского влияния на выборы в США, следовало бы следить за тем, кого она принимает на работу. О том, что в ее офисе работал китайский информатор, ранее писал журнал Politico. Представитель Файнстайн прокомментировал это сообщение словами, что офисные сотрудники не имели доступа к конфиденциальной информации.

В ответ на нападки Трампа Файнстайн заявила в Twitter, что атаки президента на ФБР и его отказ советоваться с командой по национальной безопасности – это печально.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#трамп #фбр #файнстайн
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...