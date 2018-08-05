Трамп и сенатор от Калифорнии обменялись упреками из-за «российского вмешательства»

Трамп и сенатор от штата Калифорния Дайана Файнстайн обменялись упреками из-за мнимого вмешательства РФ в американские выборы. Президент упрекнул сенатора в том, что у нее работал шпион из КНР.

На митинге в Огайо президент заявил, что симпатизирует Файнстайн, но ей, как специалисту по расследованию российского влияния на выборы в США, следовало бы следить за тем, кого она принимает на работу. О том, что в ее офисе работал китайский информатор, ранее писал журнал Politico. Представитель Файнстайн прокомментировал это сообщение словами, что офисные сотрудники не имели доступа к конфиденциальной информации.

В ответ на нападки Трампа Файнстайн заявила в Twitter, что атаки президента на ФБР и его отказ советоваться с командой по национальной безопасности – это печально.