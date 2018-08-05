Семьи погибших сирийских военных получили от России гуманитарную помощь

Пятнадцати сирийским семьям, оставшимся без кормильца, Россия передала продукты и школьные принадлежности. Об этом рассказал прессе глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

Также Цыганков отметил, что незаконные бандформирования до сих пор нарушают режим прекращения огня в идлибской зоне деэскалации конфликта. За сутки был пять раз обстрелян поселок Мамухия. Генерал-майор призвал командиров вооруженных формирований прекратить провокации и вернуться к мирному решению проблем на подконтрольных им территориях.

Цыганков добавил, что военные медики из РФ приняли за сутки 90 сирийских граждан, среди которых было 46 детей.