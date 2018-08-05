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ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

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22:29   5 Августа 2018
Весь мир

Семьи погибших сирийских военных получили от России гуманитарную помощь

Семьи погибших сирийских военных получили от России гуманитарную помощь

Пятнадцати сирийским семьям, оставшимся без кормильца, Россия передала продукты и школьные принадлежности. Об этом рассказал прессе глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

Также Цыганков отметил, что незаконные бандформирования до сих пор нарушают режим прекращения огня в идлибской зоне деэскалации конфликта. За сутки был пять раз обстрелян поселок Мамухия. Генерал-майор призвал командиров вооруженных формирований прекратить провокации и вернуться к мирному решению проблем на подконтрольных им территориях.

Цыганков добавил, что военные медики из РФ приняли за сутки 90 сирийских граждан, среди которых было 46 детей.

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Автор: Мария Милкевич
#помощь #россия #сирия #цыганков
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