Жертвами землетрясения в Индонезии стали 32 человека

О погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок сообщают местные издания, ссылаясь на заявления правительства.

Катаклизм стал причиной гибели по меньшей мере 32 человек. Очевидцы происшествия рассказывают, что подземные толчки были сильными и ощущались даже на излюбленным туристами острове Бали. Магнитуда землетрясения достигла показателя 6,6. Масштаб трагедии подтвердил руководитель агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Агунг Прамуха. По предварительном данным, погибли 32 местных жителя. Он добавил, что десятки человек получили повреждения различной степени тяжести, число пострадавших растет до сих пор. Информации о раненных или погибших гражданах РФ пока не поступало, уточнили в Ростуризме.