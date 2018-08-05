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22:06   5 Августа 2018
Весь мир

Президент Ирана расскажет парламенту об экономических проблемах в стране

Президент Ирана расскажет парламенту об экономических проблемах в стране

Роухани отчитается перед депутатами парламента об экономических проблемах Ирана. Соответствующее письмо президент направил спикеру парламента Али Лариджани.

Президент подчеркнул необходимость взаимопонимания между ветвями власти. При этом он отметил, что правила проведения допроса президента не были соблюдены. Запрос был направлен не в должное время и не в рамках конституции.

Ранее сообщалось, что иранский Меджлис настоял, чтобы президент в течение месяца ответил на вопросы о мерах преодоления экономического кризиса в стране. Подобные действия допускает 88-я статья конституции Ирана.

Восемьдесят депутатов выступили за вызов президента в парламент. Конкретно их интересуют методы регулирования валютного курса и цен на товары и меры по снижению уровня безработицы.

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Автор: Мария Милкевич
#экономика #иран #меджлис #роухани
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