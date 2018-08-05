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21:40   5 Августа 2018
Весь мир

Враждующие стороны в Южном Судане заключили мирный договор

Враждующие стороны в Южном Судане заключили мирный договор

О мирном соглашении между конфликтующими сторонами сообщает информагентство SUNA.

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Договор был подписан в Хартуме в воскресенье, 5 августа. Это окончательный документ, свидетельствующий о мирном режиме в регионе.

Соглашение предусматривает отзыв отставки вице-президента Южного Судана, который возглавляет повстанцев, Риека Машара.

Во время переговоров и последующего подписания бумаг присутствовали лидеры глав Судана, Уганды, Джибути, Сомали и Кении.

Ранее глава Южного Судана Салва Киир заключил договор о режиме прекращения огня с лидером повстанческого движения в стране.

Военный конфликт в регионе продолжался около пяти лет.  

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Автор: Екатерина Розина
#политика #общество #весь мир #южный судан #мирное соглашение
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