Глава Египта встретился с первым замминистра торговли и промышленности России

Абдель Фаттах ас-Сиси убежден, что сотрудничество между Россией и Египтом будет укрепляться. Об этом он заявил на встрече в Каире с Георгием Каламановым.

Президент Египта отметил развитие стратегических связей и выразил уверенность, что так будет продолжаться и дальше, особенно в сферах экономики и торговли.

Каир заинтересован в получении выгодных условий по снабжению своих железных дорог новыми вагонами, а также оснащению станций современным оборудованием.

Российский замминистра заявил о взаимном желании России сотрудничать в железнодорожной отрасли. Будет предпринято все возможное для поддержки египетских железных дорог.

Отмечается, что сотрудничество с Египтом может стать началом сотрудничества с другими странами Африки. Египет намерен создать единую сеть железных дорог для усиления экономических связей на континенте.