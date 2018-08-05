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21:41   5 Августа 2018
Весь мир

Глава Египта встретился с первым замминистра торговли и промышленности России

Глава Египта встретился с первым замминистра торговли и промышленности России

Абдель Фаттах ас-Сиси убежден, что сотрудничество между Россией и Египтом будет укрепляться. Об этом он заявил на встрече в Каире с Георгием Каламановым.

Президент Египта отметил развитие стратегических связей и выразил уверенность, что так будет продолжаться и дальше, особенно в сферах экономики и торговли.

Каир заинтересован в получении выгодных условий по снабжению своих железных дорог новыми вагонами, а также оснащению станций современным оборудованием.

Российский замминистра заявил о взаимном желании России сотрудничать в железнодорожной отрасли. Будет предпринято все возможное для поддержки египетских железных дорог.

Отмечается, что сотрудничество с Египтом может стать началом сотрудничества с другими странами Африки. Египет намерен создать единую сеть железных дорог для усиления экономических связей на континенте.

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Автор: Мария Милкевич
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